XCIII :: 2. Single aus kommendem Album

Am 14. Januar 2022 wird “Void”, das neue Album des französischen Avantgarde-Post-Rock-Projekts von Guillaume Beringer XCIII, das Licht der Welt erblicken, und es wird, wie er sagt, ein Zeitraffer einer unumkehrbaren Erfahrung sein.

“Rosemary” ist der zweite Song aus “Void”. www.facebook.com/XCIIIspleen

Avantgarde Music, Prog-Rock, Coldwave, warm female voices is what you are going to experience. Mastered by Steve Kitch from The Pineapple Thief, we are sure that you, fans of ULVER, THE PINEAPPLE THIEF, STEVEN WILSON, LUNATIC SOUL cannot lose it.

PRE-ORDER digipak CD at: http://smarturl.it/XCIII-CD