WOLFHEART + WOLFANGER :: Frontmänner mit neuer Single zugunsten Ukraine

WOLFHEART-Chef Tuomas Saukkonen hat sich mit Petro Solovey, dem Frontmann der ukrainischen Melodic-Death-Metal-Band WOLFANGER, zusammengetan, um die Single “Glory to the Heroes” zu veröffentlichen. Mit Petro als Sänger und Texter und Tuomas, der die Musik beisteuert, werden alle Tantiemen des Tracks an www.comebackalive.in.ua gespendet und das Label Stay Heavy Records hat sich bereit erklärt, 1000 Euro der Tantiemen im Voraus zu spenden, da Hilfe für die Ukraine so schnell wie möglich benötigt wird. Zusätzlich bieten Wolfheart, Before The Dawn und Dawn of Solace ihre Unterstützung mit einer gemeinsamen Merch-Kampagne von RECORDSHOP X an, wobei alle Einnahmen direkt an www.comebackalive.in.ua gehen.

Petro und Tuomas haben bereits bei der Wolfheart-Single “Skull Soldiers” zusammengearbeitet, die im März 2021 veröffentlicht wurde und den legendären finnischen Soldaten des Winterkriegs (1939-1940) Tribut zollte, und nur ein Jahr später sind sie wieder im Studio, um die kämpfenden Helden der Ukraine zu ehren.

Petro Solovey comments:

“The song is about the Ukrainian people, who became more united than ever at the sight of the threat. We fight not only armed but also with our bare hands, defending the lives of our loved ones, our landand our freedom. On February 24th we met the enemy face to face. We are united and that is our main weapon.”