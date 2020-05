WITHIN TEMPTATION :: Brandneuen Song “Entertain You” veröffentlicht

Am 8. Mai 20 haben WITHIN TEMPTATION ihre brandneue Single “Entertain You” überraschend schnell nach ihrem siebten Studioalbum “Resist” veröffentlicht.

Sängerin Sharon den Adel: “Wir können und wollen oft nicht die Konsequenzen unseres Drangs sehen, unsere persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Um das Elend, das wir anderen zufügen, zu rechtfertigen oder einfach zu vermeiden, schauen wir einfach weg oder zeigen mit den Fingern auf andere. Wir sollten öfter in den Spiegel schauen und anfangen, unsere eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen: Wir sollten versuchen, nicht nur uns selbst, sondern vor allem auch die anderen und die Welt um uns herum zu verstehen. Es ist nicht der einfachste Weg, aber es ist sicherlich einer, der uns in dieser individualistischen Gesellschaft weiterbringt.”