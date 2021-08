WALDGEFLÜSTER :: Lyric-Video kündigt neues Album an

“Dahoam”, das neue Album der Deutschen Black Metaller WALDGEFLÜSTER, wird am 24. September 2021 auf CD, LP und digital bei AOP Records veröffentlicht. Es wurde von Markus Stock gemischt und gemastert und ist mit einem Coverartwork und Illustrationen von Benjamin König versehen. Ein Lyric-Video zum Song “Im Ebersberger Forst” gibt es nun bei YouTube zu sehen. https://www.facebook.com/BlackMetalWaldgefluester

10 Jahre nach dem letzten Konzeptalbum “Femundsmarka”, das sich mit den Erkenntnissen beschäftigte, die man auf Reisen in der Natur finden kann, wird “Dahoam” der geistige Nachfolger sein und sich mit den verschiedenen Aspekten von Heimat beschäftigen. Komplett in bayerischer Mundart geschrieben und gesungen, markiert es eine Suche nach der Seele dieses Ortes namens Heimat. Eingebettet in die Bilder und Metaphern der schönen oberbayerischen Landschaft, soll es eine universelle Abhandlung für alle sein, die sich mit den verschiedenen Vorstellungen von Heimat auseinandersetzen.