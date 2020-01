VREDEHAMMER :: 2. Single zum kommenden Album

Am 6. März erscheint das neue Album “Viperous” der norwegischen Black Deather VREDEHAMMER auf Indie Recordings. Sie mischen düstere darkwave / horror Synthies mit fiesem Black und Death Metal und haben mit “Winds Of Dysphoria” die 2. Single aus dem bevorstehenden Werk veröffentlicht.

Per Valla bestätigt seine Absichten: “Dieser Song ist einer der schnellsten Vredehammer Songs, die ich je geschrieben habe. Mit der Absicht alles zu zerstören, was sich in seinen Weg stellt und keine Gefangenen zu machen.” http://www.vredehammer.no