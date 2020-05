VOLBEAT :: Neues Animations-Video zu “Leviathan”

Die dänische Multi-Platin Rockband Volbeat möchte die konzertfreie Zeit für ihre Fans weiter überbrücken und veröffentlicht deshalb heute auf ihrem Youtube Kanal ihr animiertes Video zu ihrem Song “Leviathan”. Das ist die zuletzt veröffentlichte Single aus ihrem 7. Studioalbum “Rewind, Replay, Rebound”. “Leviathan” entstand unter der Regie von Steven Mertens, er hat das Video auch animiert, es basiert auf einem Gemälde des Künstlers Karsten Sand, das ursprünglich im Booklet von “Rewind, Replay, Rebound” abgedruckt war.

volbeat.dk/de / facebook.com/volbeat

Zuletzt hat die Band im Rahmen ihrer schon lange laufenden “Official Bootlegs” Serie das Live-Video von “Leviathan” veröffentlicht, das im letzten Jahr in der Barclaycard Arena in Hamburg aufgenommen wurde, es entstand in Zusammenarbeit mit Brittany Bowman und Shelby Cude, abgemischt von Jacob Hansen.