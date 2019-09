VLAD IN TEARS haben die zweite Single aus ihrem kommenden Album “Dead Stories Of Forsaken Lovers” veröffentlicht, welches Anfang 2020 erscheinen wird. “Dead” handelt von dem Ende einer Liebe. “Jedes Mal, wenn wir jemanden verlieren, den wir lieben, stirbt ein kleiner Teil von uns mit ihm. Und danach wird nichts mehr so sein wie es einmal war.”

Verbildlicht haben VLAD IN TEARS all diese Gefühle – Trauer, Schmerz, Wut – in dem Videoclip, welcher in Zusammenarbeit mit Ronny Zeisberg entstanden ist.