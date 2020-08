VARG :: Zweite Single aus kommendem Album im Video

VARG kehren zu ihren musikalischen Wurzeln zurück und veröffentlichen ihr neues, siebtes Album “Zeichen” am 18. September 2020 via Napalm Records. Jetzt gibt es die zweite Single “Auf die Götter” daraus zu hören. facebook.com/VargOfficial/

Sänger Freki über die neue Single:

“Wir haben uns dafür entschieden ‘Auf die Ge Götter“’ als zweite Single zu veröffentlichen, weil der Song unsere Fans noch tiefer in das Konzept unseres neuen Albums Zeichen eintauchen lässt. Vor der Christianisierung war in der Wikingerkultur die nordische Mythologie vorherrschend, bei der Götter wie Odin, Thor, Loki und Freya im Zentrum des Glaubens standen. ‘Auf die Götter’bezieht sich genau auf jenen alten Glauben und die damit einhergehenden Traditionen. Folgt uns auf eine Reise in die faszinierende Welt der Wikinger!“