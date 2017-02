VARG :: EP mit 4 neuen Songs und Wolfsfest Tour

VARGs “Götterdämmerung” erscheint am 14.04.2017 via Napalm Records in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie als digitales Release weltweit!

Frontmann Freki über die neue EP “Götterdämmerung”:

Die neue “Götterdämmerung” EP VARG Fans der ersten Stunde lange gewartet haben! Thematisch geht es subtil “back to the roots”, atmosphärisch wird es düster bis aggressiv und musikalisch schlägt einem “Götterdämmerung” mit messerscharfen Riffs konstant ins Gesicht. Wer den fetten Sound von “Das Ende aller Lügen” mochte und der nordischen Mythologie nicht abgeneigt ist, der bekommt mit dieser EP die volle Breitseite!”

VARG w/ Debauchery, Milking The Goatmachine + 1 more

15.04.17 DE – BOCHUM / Matrix Bochum

16.04.17 DE – STUTTGART / LKA Longhorn

17.04.17 DE -NÜRNBERG / Der Hirsch

21.04.17 DE -LEIPZIG / Hellraiser Leipzig

22.04.17 DE – MÜNCHEN / Backstage München

29.04.17 CH – PRATTELN / Konzertfabrik Z7

05.05.17 DE – BERLIN / Huxley’s Neue Welt

06.05.17 DE – HAMBURG / Markthalle-Hamburg