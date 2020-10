Die Norweger VARDE haben ihre neue Single “Halvdan Svarte” veröffentlcht, die vom kommenden Album “Fedraminne” stammt. Das Album erscheint am 27. November bei Nordvis. facebook.com/vardeband / nordvis.com/en/varde-a-39

Halvdan Svarte is an old folk ballad written by Henrik Anker Bjerregaard early 1800’s, about how the old Norwegian king drowned in Randsfjorden on Hadeland around the year 860.