TULUS :: Neues Album in 2020 / Re-Release von “Evil 1999”

Die norwegischen Black Metaller TULUS, die 1991 gegründet wurden, gehen im November ins Studio, um ihr Comeback Album aufzunehmen, welches nächstes Frühjahr erscheinen soll. Das Album wird bei Soulseller Records erscheinen, die am 15. November das damalige dritte Album der Band, “”Evil 1999”, neu veröffentlichen und zwar als limitierten CD-Digipack und zum ersten Mal auf Vinyl. https://www.facebook.com/Tulus-552774808225210

Drummer Sarke comments: “After a long wait Tulus are finally back. Going back to our roots. The new material is raw, primitive Norwegian Black Metal at its best. Signing a new record deal with Soulseller Records, we assure our dark music to be spread to all fans of the black metal scene in the best way.”