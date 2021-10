THE OTHER :: Neue Single “Demon Eyes” angekündigt

Die Horrorpunk Band THE OTHER wird am 27.10.2021 ihre neue digitale Single “Demon Eyes” veröffentlichen. Das verfügbare Single-Artwork wurde von Oss Caroch gestaltet. Live auf der Bühne kann man die Band demnächst u.a. am 31.10.2021 bei den Hell Nights on Halloween in Köln erleben. Tickets gibt es unter anderem bei https://theother.hamburgrecords.com/hell-nights-halloween-2021.html

Hier könnt ihr euch “Demon Eyes” bereits vormerken: https://lnk.to/theotherdemoneyes

Live

31.10.2021 DE Köln – Carlswerk Victoria

13.11.2021 DE Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

27.11.2021 DE Kiel – Die Pumpe

03.12.2021 DE Leipzig – Moritzbastei

04.12.2021 DE Kassel – Goldgrube

21.01.2022 DE Hamburg – Molotow

22.01.2022 DE Osnabrück – Bastard Club

11.02.2022 DE Würzburg – b-hof

12.02.2022 DE Augsburg – Kantine

04.03.2022 DE Wiesbaden – Kreativfabrik

05.03.2022 DE Stuttgart – clubCANN