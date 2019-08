THE NEPTUNE POWER FEDERATION :: Track aus neuem Album

Die australischen Psychedelic Rock’n’Roll-Okkultisten THE NEPTUNE POWER FEDERATION veröffentlichen am 20. September ihr viertes Album “The Memoirs Of A Rat Queen” abgeschlossen. Als Vorgeschmackl gibt es den Track “Bound For Hell” zu hören. Das Album, das von dem Bassisten Jaytanic Ritual und The Pet Food Factory in Marrkville, Sydney, aufgenommen wurde, wird das erste Album der Band für Cruz Del Sur Music sein. https://theneptunepowerfederation.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/theneptunepowerfederation