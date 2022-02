THE GATHERING :: Nach 10 Jahren neues Album Ende April

Zehn Jahre nach ihrem letzten Release “Disclosure” veröffentlichen THE GATHERING ihr neues Album “Beautiful Distortion” am 29.04.2022 bei Psychonaut Records/Soulfood. Als Vorgeschmack auf das Album “Beautiful Distortion” gibt es hier schon mal die Video-Single “In Colour”. Und da THE GATHERING im Juni auch gleich noch die EP “Interference” nachschieben werden, gibt es zudem noch ein Video zum Song “Stronger”

Info: Mit dem neuen, acht Songs starken Album, machen THE GATHERING genau da weiter, wo sie vor ihrer selbst auferlegten Auszeit und der anschließenden, CoVid-bedingten Verzögerung aufgehört haben und liefern gewohnt starken Trip Rock ab, getoppt von der wunderbaren Stimme von Sängerin Silje Wergeland.