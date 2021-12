THE DEVIL & THE UNIVERSE :: Neue Single der Goat-Waver

THE DEVIL & THE UNIVERSE lassen mit neuer Single “The Great God Pan Is Dead (Long Live The Great God Pan)” aufhorchen. Bei der ersten Auskopplung des Anfang 2022 erscheinenden “Goatopia” handelt es sich um klassischen Goat-Wave, der sich nahtlos ins achtjährige Schaffen der Band einfügt. Thematisch begegnet uns der griechische Gott Pan, der durch lautes Schreien in der Lage ist, ganze Herden aufzuscheuchen – in Panik zu versetzen. THE DEVIL & THE UNIVERSE scheuchen ebenfalls auf: ihr Publikum auf die Tanzfläche. Der Tod Pans wird verkündet, nur um ihn sogleich neu gestärkt wieder auferstehen zu lassen. Denn Lust, Rausch und das Leben sind nicht totzukriegen, sondern vielmehr Anlass zu feiern. “Goatopia” erscheint am 28. Januar auf Solar Lodge.