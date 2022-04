THE DARK TENOR :: Neue Single und Video “Darker Hearts” aus neuem Livealbum / Tour im Herbst

THE DARK TENOR hat die neue Single “Darker Hearts” samt Video veröffentlicht. Sie ist die erste Auskopplung des Livealbums “Classic RoXX Live”, das am 20.5.2022 via Red Raven Music/Tonpool erscheint und das während der Pandemie in Berlin aufgenommen hat. „Darker Hearts” ist einer von zwei ganz neuen Studiosongs, die ebenfalls auf der Platte enthalten sind und noch nicht live aufgeführt wurden.

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://www.thedarktenor.com/collections/musik

Info: “Darker Hearts” ist die erste Single vom neuen Live-Album “Classic RoXX Live” und nimmt den Zuhörer auf eine romantisch pittoreske Reise mit. Es geht um den – gefühlt nie endenden – Kampf zwischen der hellen und dunklen Seite des Herzens, die beide in uns schlagen. Eine Entführung in die neue faszinierende Welt der Klassik beginnt! Ganz nach dem Motto: Depeche Mode feeling meets Klassik.

The Dark Tenor Classic RoXX Tour 2022 & 2023

01.12.22 Nordhorn, Alte Weberei

02.12.22 Bochum, Christuskirche

03.12.22 Leipzig, Peterskirche

10.12.22 Berlin, Kesselhaus (Akustische Weihnachten)

15.12.22 FFM, Batschkapp

16.12.22 Erfurt, Alte Oper

17.12.22 Ludwigsburg, Scala

29.12.22 Dresden, Alter Schlachthof

30.12.22 Berlin, Huxleys

10.03.23 Basel, Atlantis

11.03.23 Zürich, Moods

17.03.23 Hannover, Kulturkirche

18.03.23 Kaiserslautern, Kammgarn

23.03.23 Hamburg, Markthalle

24.03.23 Köln, Kulturkirche

25.03.23 München, Backstage Werk

26.03.23 Zwickau, Neue Welt

Tickets: https://www.thedarktenor.com/collections/tickets