THE CASCADES :: Album im Oktober

Im Jahr 2017 erschien mit “Diamonds And Rust” eine Werkschau der deutschen Gothic-Rocker THE CASCADES in Form eines Doppelalbums mit einer Best-Of Zusammenstellung sowie unveröffentlichten Titeln. Darauf war auch ein brandneuer Song (“Wenn der Regen kommt”) vertreten, die erste Zusammenarbeit der Musiker in der Urbesetzung seit über zehn Jahren.

Zu ihrem 30jährigen Jubiläum startete die Band in diesem Jahr mit weiteren neuen Singles wie “Behind The Curtain” und “Station No. E”, die einen Vorgeschmack auf das kommende Album bieten konnten. “Phoenix” erscheint am 19.10. bei Echozone.