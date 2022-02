THANATEROS :: Vorabsingle zum neuen, dem 6. Album

Nachdem die Produktion des neuen THANATEROS Albums Corona-bedingt immer wieder verschoben werden musste, ging es für die Folk/Dark Rocker Ende September letztes Jahr los mit den Aufnahmen. Inzwischen sind die Arbeiten am neuen Album “On Fragile Wings”, das von Simon Rippin produziert wurde, fertig gestellt und auch der Veröffentlichungstermin steht bereits fest: Am 25. März erscheint das nunmehr sechste THANATEROS Album. Vorab wurde die erste Single “Coven of the Drowned” samt Video veröffentlicht. www.thanateros.net