Die Folk/Dark Rocker THANATEROS freuen sich verkünden zu können, dass sie in Zukunft mit dem Wave und Gothic Label ECHOZONE zusammenarbeiten werden. Die fünf Jungs von THANATEROS arbeiten zurzeit an einem neuen Album, dass im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll. Bereits im Herbst dieses Jahrs wird im Rahmen der Kooperation eine Sonder-Ausgabe der aktuellen CD “Insomnia” veröffentlicht. Weitere Infos und Details dazu und auch zum kommenden, neuen Album folgen in Kürze. www.thanateros.net