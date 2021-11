TANZWUT :: Neue Single “Berlin” vom kommenden Livealbum

Die deutschsprachigen Mittelalterrocker TANZWUT stammen aus Berlin. Nun haben sie ihr Liebeslied an ihre Heimat im Rahmen des Online Musik Festivals 2021 in einer Live-Version aufgenommen. “Berlin (Live)” wird am 05.11.2021 als erste Single ihres am 17.12.2021 erscheinenden Werkes “Die Tanzwut kehrt zurück (Special Edition)” veröffentlicht. https://www.tanzwut.com/

Du hörst Dir „Berlin (Live)“ an und siehst Dich vor Deinem inneren Auge im Publikum eines Tanzwut-Konzertes stehen. Du bist in einem Club irgendwo in Berlin, es riecht nach Bier, Schnaps und Schweiß. Der Club ist voller Menschen, im Dämmerlicht siehst Du die Bühne. Die Scheinwerfer gehen an und der Song erwischt Dich von der ersten Sekunde an mit voller Wucht! Die krachenden Dudelsäcke und Teufels eindringlicher, stellenweise diabolisch dreckiger Gesang, ziehen Dich erbarmungslos in ihren Bann.

Du gibst Dich ganz dem Song, dem Moment und der Tanzwut hin, feierst bis zum Morgengrauen und singst immer wieder „Berlin, ich kann nicht mit Dir, nicht ohne Dich!“