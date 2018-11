SUIDAKRA :: Neues Video “Ode To Arma”

SUIDAKRA veröffentlichen ihr zweites Video zu “Ode To Arma”. Nach der Veröffentlichung des ersten Single + Lyrik-Videos “Snachehenge” ist es nun an der Zeit, euch das offiziellen Videoclip “Ode To Arma” zu präsentieren. Am 16. November erscheint das neue Album “Cimbric Yarns”.

Zum “Making Of” kann man erwähnen dass wie das Glück hatten in der verlassenen Heilanstalt Grabowsee eine Dreh Genehmigung zu bekommen. Da wurden bereits etliche Filme gedreht u.a. der Hollywood Streifen “Monuments Men”, erklärt Arkadius/Suidakra

Das Album wird als CD Digipak, transparentes oranges, Gatefold Vinyl (ltd. Bis 300 Stück) hier erhältlich sein.