SUBWAY TO SALLY :: Neuauflage von “So Rot”

Die Mitbegründer der deutschen Mittelalterrock-Bewegung SUBWAY TO SALLY feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums “Herzblut”, welches über 6.3 Millionen Streams allein auf Spotify erreichte, mit einer Neuauflage ihres Songs “So Rot” inklusive neuem Musikvideo.

Info: Mit der hochwertig produzierten Neuauflage zeigen SUBWAY TO SALLY eine neue Facette des Klassikers und Fanlieblings, die „So Rot“ in neuem Gewand zeigt. Den Einstieg liefern knisternde Geräuschkulissen und Frontmann Erics erzählerischer Gesang, begleitet von warmen Gitarren und stimmungsvoller Percussion. Das atmosphärische Klangbild gewinnt jedoch in seinem Verlauf immer mehr an Stärke und liefert eine facettenreiche Darbietung im Wechsel mit packenden E-Gitarren, klirrenden Becken und mitreißenden Kickdowns, die stets mit mittelalterlicher Untermalung in Hand gehen.

SUBWAY TO SALLY über „So Rot XXMMI“:

„Wenn man nach Verkaufszahlen geht, dann ist HERZBLUT eines unserer erfolgreichsten Alben. Doch nicht nur das, auch in der Gunst unserer Fans steht die Platte ganz weit oben. Kein Wunder, sind doch zahlreiche SUBWAY TO SALLY-Klassiker darauf zu finden. Der Titel „So Rot“ ist einer der Geheimfavoriten sowohl von uns als auch unseren Fans. Es war uns eine Herzensangelegenheit, diesen Titel zum Jubiläum ins Jahr 2021 zu transportieren. Wir denken, dass uns das mit der Neuauflage gut gelungen ist und sind sicher, dass sich unsere Fans über dieses kleine Geschenk freuen.“