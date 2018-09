STONEMAN :: Album-Prelistening Video

Am 7.9. werden STONEMAN ihr neues Album “Geil und Elektrisch” veröffentlichen und nun kann man in einem Video gebündelt in alle Songs hineinhören.

Die Deutschland-Tour zum Album beginnt am 6. September.

06.09.2018 DE Bochum – Rockpalast

07.09.2018 DE Hamburg – headCRASH

08.09.2018 DE Flensburg – Hafenspitze Flensburg (Rock4Peace Festival)

09.09.2018 DE Berlin – Maze

10.09.2018 DE Hannover – SubKultur

12.09.2018 DE Frankfurt – Nachtleben

13.09.2018 DE Nürnberg – Der Cult

14.09.2018 DE Erfurt – Club From Hell

15.09.2018 DE Stuttgart – Club Zentral

16.09.2018 DE Mannheim – 7er Club