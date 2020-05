SILENTIUM :: Zweite Single der finnischen Gothic Metaller zum neuen Album

Die Gothic Metaller SILENTIUM aus Finnland haben ihre zweite neue Single “Truth” veröffentlicht. SILENTIUM werden ihr sechstes Studioalbum später im Sommer über Out Of Line Music veröffentlichen. Der Song handelt von jenem mulmigen Schuldgefühl, das entsteht, wenn dir bewusst wird, dass du diese dunklen Gefühle, die dich quälen, die aber auch nicht verschwinden werden, nicht zulassen solltest – und dass diese Stagnation noch mehr Schmerz verursachen wird. Das Video, in dem vor allem Silentium Sängerin Riina Rinkinen zu sehen ist, sollte ursprünglich die gesamte Band zeigen, aber der Hauptstadtbereich von Helsinki war während der Zeit der geplanten Videodreharbeiten komplett im Rahmen des Lockdowns abgeriegelt.

www.facebook.com/silentiumofficial / www.silentium.fi

“Dieses Stück ist für miich sehr wichtig, da es eine Momentaufnahme der internen Unruhen darstellt, die wir alle von Zeit zu Zeit spüren. Riinas Text passt fantastisch zum emotionalen Umfang der Komposition, und die Gesangsarrangements, die Riina mit Sami gemacht hat, lassen keine Wünsche offen. Die Dynamik, die Nuancen und das Gesamtgefühl, das jeder in der Band in das Lied einbringt, unterstreichen perfekt die Emotionen, die ich ursprünglich mit diesem Lied vermitteln wollte. Ich wollte, dass das Lied durch eine sich langsam bewegende emotionale Achterbahn fließt, und ich denke, das ist uns recht gut gelungen”, sagt Silentium-Gitarrist und Hauptkomponist des Songs ‘Truth’, Juha Lehtioksa.