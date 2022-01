Die finnische Funeral-Doom-Band SHAPE OF DESPAIR veröffentlicht jetzt den dritten Track ihres kommenden Albums ‘Return to the Void’. Das neue Album wird am 25. Februar 2022 über Season of Mist veröffentlicht, mit “Forfeit” ist nun eine weiterer Vorschau online gestellt worden. https://shapeofdespairofficial.bandcamp.com/