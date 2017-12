SERIE “Homeland – Season 6” (Thriller)

Originaltitel: Homeland Season 6



Herstellungsland: USA 2016



VÖ: 09.11.17

Wertung: Gut



Regie: Sean Callery



Darsteller: Claire Danes, Rupert Friend, Mandy Patinkin



FSK: ab 16 Jahren



Verleih: 20th Century Fox

Genre: Thriller

Inhaltsangabe:

Carrie (Claire Danes) lebt jetzt in New York und wird in die Nachwirkungen der US-Präsidentschaftswahl verwickelt. Währenddessen muss sie mit einem böse zugerichteten Peter Quinn (Rupert Friend) und einem zunehmend misstrauischen Saul Berenson (Mandy Patinkin) fertig werden. Als die designierte Präsidentin während des Führungswechsels die CIA bekämpft, gerät Carrie ins Kreuzfeuer. Auch in dieser Staffel überzeugt die Serie mit unerwarteten Wendungen und einer mitreißenden Inszenierung.

Bonusmaterial auf Blu-ray und DVD:

Am Originalschauplatz: New York City

Hintergründe zur Season 6

Fragen und Antworten auf dem PaleyFest NY 2016

Aktueller Politthriller!

In der sechsten Staffel von “Homeland” hat es Carrie, die inzwischen für eine Anwaltskanzlei arbeitet, mit den krummen Machenschaften der amerikanischen Machthaber zu tun. Inmitten eines Machtkampfes zwischen einer neuen Präsidentin und dem CIA muss sie wieder klaren Kopf behalten. Doch genau das ist ja bekannter Weise ihr Problem, denn sowohl ihre alte Freundschaft zum CIA Mann Saul, dem schwer gezeichneten Agenten Peter Quinn und natürlich ihrer Rolle als Mutter sorgt für viele Probleme. Besonders die Geschehnisse um Peter Quinn prägen die erste Hälfte der Staffel sehr intensiv.

Das wir in dieser Staffel das Thema “Terror” in New York miterleben und zudem noch die Probleme die ein neuer Präsident mit sich bringen, passt perfekt in das aktuelle Zeitgeschehen und ist daher auch sehr spannend im Verlauf. Die Darsteller sind in ihren Rollen sehr authentisch, hervorzuheben ist dieses Mal ganz klar Rupert Friend als stark beeinträchtigter Top Agent Peter Quinn.

In dieser Staffel werden einige Hauptcharaktere geopfert, was bedeutet, dass in den bereits bestätigten Staffel 7 und 8 viele neue Themen und Personen auf uns warten dürften. Ganz klar wird es aber hier weitergehen mit dem Thema rund um die neue Präsitentin, denn hier ist die Geschichte noch lange nicht zu ende erzählt.

Gute sechste Staffel, die es schafft das aktuelle Politische Geschehen einzufangen! Für alle Freunde des Polit Thrillers ein absoluter Muss! (michi)