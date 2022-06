ROSE TATTOO :: Europatour startet in Kürze

Ein Blick über den Tellerrand der dunklen Musikseele, ein vielleicht letzter Liveblick auf die Vergangenheit mit “Australia’s finest Rock N Roll Outlaws”. Die kommen nun später als geplant (wegen Corona) nach Europa auf Tour, auch in unsere Nähe nach Osnabrück. Am 22. Juli machen die Hardrock-Ikonen, die 1976 den Grundstein für ihre Karriere gelegt haben, Station im HydePark (www.carlos-konzerte.de). Die gesamt Tour dauert vom 8.7. bis 6.8. und mit dabei sind als Support THE POOR. www.rosetattoo.com.au / https://www.facebook.com/RoseTattoo/