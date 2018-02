An Pfingsten 2018 findet wieder einmal das ROCK HARD FESTIVAL statt. Die Rock-Hard-Redaktion hat nun erste Bands bekannt gegeben. www.rockhardfestival.de

ROCK HARD FESTIVAL 2018:

SAXON

OVERKILL (“Feel The Fire” & “Horrorscope”-Set)

TIAMAT (“Clouds”- und “Wildhoney”-Set)

ULI JON ROTH (“Scorpions Revisitedâ_o)

MARDUK

CIRITH UNGOL

BACKYARD BABIES

DIAMOND HEAD

DOOL

NIGHT DEMON

NOCTURNAL RITES

THUNDERMOTHER

THE NEW ROSES

ATTIC

+ weitere 8 Top Acts!