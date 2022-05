ROCK AND METAL DAY’Z :: Ankündigung des Benefizfestivals für krebskranke Kinder Anfang Juni

vom 03.-05.06.2022 (Pfingsten) in der Motorsportarena Oschersleben

u.a. mit Thundermother, Ektomorf, The New Roses, Crossplane

https://www.rmd-festival.de/

Die Rock & Metal Day`z sind ein dreitägiges Festival, das in Oschersleben (Bode) stattfindet. Sie wurden 2016 ins Leben gerufen. Gefeiert wird auf dem Gelände der Motorsport Arena.

Vom 4. bis 6. Juni treten dort 25 Bands auf. Headliner sind dieses Jahr Thundermother und The New Roses. In der Vergangenheit haben unter anderem Holy Moses, Onkel Tom, Crossplane, Kambrium, Tankard und Exumer gespielt.

Die Rock & Metal Day`z sind eine Benefiz-Veranstaltung. Die Organisatoren und Helfer arbeiten unentgeltlich. Der Erlös kommt krebskranken Kindern und deren Familien zugute.

Die Rock & Metal Day´Z finden 2022 wieder als Festival statt. Nach der ersten Veranstaltung war schnell klar das die bisherigen Veranstalter, Thomas Ehrentraut und Andreas Horn, das Festival so nicht weiter führen können. Die Finanziellen, zeitlichen und auch Körperlichen Belastungen waren so nicht weiter tragbar. Um aber die Veranstaltung und deren Gedanke nicht sterben zu lassen ,tat sich eine Handvoll Metalfans zusammen und gründeten den Verein M.A.DE.for Kids. Der Verein wird ab sofort als Veranstalter der Rock & Metal Day’z auftreten. Da sie ein gemeinnütziger Verein sind bleiben die Rock & Metal Day’z natürlich weiter ein Benefiz Festival.