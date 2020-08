Am 23. Oktober erscheint “Emptiness Weighs The Most”, das brandneue Album der Melodic Doomster RED MOON ARCHITECT, via Noble Demon Records. Die Band aus Kouvola, Finnland stellt nun ihr brandneues Musikvideo zum Titel “Chained” vor.

Die Band über den Song:

“Melodische Doom-Elemente, die mit geradlinigen Death-Metal-Riffs und der düsteren Atmosphäre flirten, für die Red Moon Architect bekannt ist.”