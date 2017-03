REALMS OF ODORIC, das Artwork/Soundtrack Projekt von Arkadius Antonik (SuidAkrA) und Illustrator Kris Verwimp, haben zum Titel “Return To Ankrath” ein neues Video veröffentlicht, welches mit den beeindruckenden Illustrationen von Kris Verwimp animiert ist und dabei einen Einblick in die Geschichte des zweiten Zeitalters gibt.

