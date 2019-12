Das neue PYOGENESIS Album wirft seine Schatten voraus: Mit “Will I Ever Feel The Same” liefert die Band um Mastermind Flo v. Schwarz nun die zweite Single, mitsamt Musikvideo. “A Silent Soul Screams Loud”, das am 24.01. erscheinende neue Album von PYOGENESIS wird als Digipak, Vinyl und Boxset erhältlich sein.