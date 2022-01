PURE WRATH :: Neuer Song vom kommenden 3. Album

Das indonesische Black Metal Projekt PURE WRATH wird am 18. Februar das dritte Album “Hymn To The Woeful Hearts” bei Debemur Morti Productions veröffentlichen. Einen zweiten Track aus dem kommenden Longplayer wurde nun mit “Presages From A Restless Soul” veröffentlicht. https://purewrath.bandcamp.com

Info: Auf “Presages From A Restless Soul” wechselt Komponist und Mastermind Ryo fließend zwischen melodiösen und aggressiven Passagen, wobei die Grundstimmung von Verlust und Trauer nie aufgegeben wird. Mit seiner dichten Atmosphäre gibt der achtminütige Song den herzzerreißenden Tragödien in der Geschichte des Heimatlandes des Künstlers, Indonesien, eine musikalische Form.