PURE OBSESSIONS & RED NIGHTS :: Neues Video kündigt Album an

Die Industrial-Rock/Synth-Pop-Band PURE OBSESSIONS & RED NIGHTS ist mit einem neuen Album zurück und hat ein Video zu “Fly above the city lights” veröffentlicht. Philippe Deschemin sagt: “Ich habe dieses neue Album mit Vintage-Synthies und -Equipment produziert und wollte einen sehr typischen und warmen Sound haben. Ich habe versucht, etwas zwischen meinen 80er-Jahre-Einflüssen (Depeche Mode, The Cure, Killing Joke…) und moderner elektronischer und Indie-Musik, die ich höre (Gesaffelstein, M83, Kavinsky, Carpenter Brut…), mit sehr viel Rock-Energie zu schaffen. 80er-Vibes, Synthpop-Grooves, Retrowave-Ambiente, Rock-Energie…” https://pureobsessionsrednights.bandcamp.com/music