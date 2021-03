PROPHECY FEST 2021 : Planung rund um 25-jähriges Label-Jubiläum laufen

Die Planungen laufen für das PROPHECY FEST 2021 im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Labels laufen. Wenn alles gut geht, wird man vom 9.-11. September folgende Bands live vor Ort oder auch per Stream sehen können:

EMPYRIUM, DORNENREICH, DOOL, DORDEDUH, SECRETS OF THE MOON.

Detaillierte Infos zu Tickets oder der Pandemie FAQs findet ihr unter https://fest.prophecy.de / https://www.facebook.com/prophecyproductions

Tickeoptionen:

3-day-pass incl. “Prophecy Productions 25” programme book – 99 Euro

A digital pass for a streaming version of the festival will also be made available in due time for those who prefer to stay at home or who have no other choice. We are still working on technical details.

3-day-passes can be booked via the link below:

http://tickets.prophecy.de/en/titel/prophecy-fest-09-09-11-09-2021-balve-de