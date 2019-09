PRINZESSIN & REBELL :: Single als Vorbote zum neuen Album

Anna Katharina Kränzlein, über die Landesgrenzen hinaus bekannt durch die erfolgreichste Mittelalter-Folkrock-Band “Schandmaul”, sendet ein musikalisches Lebenszeichen seit ihrem Ausstieg bei “Schandmaul”.

Zusammen mit Buchautor, Schloßbesitzer & Festival-Veranstalter (Paradiesvogelfest auf Schloss Weitersroda, Thüringen) sowie sprachgewaltigen Liedermacher Prinz Chaos (Florian Kirner) beweist das unikate Duo, dass die Verbindung ihrer bisherigen musikalischen Welten perfekt funktioniert und Neues schafft.

“Der Pfahl” ist Vorbote des Anfang 2020 erscheinenden Albums “Boomende Stadt”, das, genau wie diese erste Vorab-Single, auf Konstantin Weckers Label “Sturm & Klang” erscheint.

Der Pfahl – “l’estaca” ist ursprünglich ein antifaschistisches Massenlied aus Spanien. Geschrieben hat es der katalanische Liedermacher Lluis Llach im Jahr 1968. Anschließend musste er wegen seines Widerstands gegen die Franco-Diktatur fliehen. Sein Pfahl wurde währenddessen zum populärsten Lied der Demokratiebewegung. Nach dem Tod Francos kehrte Lluis Llach 1976 nach Barcelona zurück, wo er heute noch lebt und singt.

Der Pfahl wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Eine polnische Version wurde 1980 zum Hit der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc. Die deutsche Version von Hein und Oss Kröher fand Eingang in die Liederbücher einiger Pfadfinderverbände. Auf diesem Weg gelangte das Lied auch in den Hambacher Wald, wo es sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Figur des alten Siset (Avi Siset = Opa Siset) beruht übrigens auf der realen Person des Widerstandskämpfers Narcis Llansa, dem Großvater eines Jugendfreundes von Lluis Llach.

Erste Live Dates gibt es übrigens auch schon.

Fr. 27. September 2019 KUZ Eichberg 65346 Eltville am Rhein

Sa. 28. September 2019 Bürgerhaus Mörfelden-Walldorf 64546 Mörfelden-Walldorf

So. 29. September 2019 Kunstverein Fellbach 70734 Fellbach

Fr. 08. November 2019 NUTS – Die Kulturfabrik 83278 Traunstein

Sa. 09. November 2019 Arche Noe A-6330 Kufstein

Sa. 18. Januar 2020 “Sounds for Children” KatakombenTheater im Girardet Haus 45131 Essen

Mehr Infos unter:

https://www.anna-katharina-kraenzlein.de/die-musik