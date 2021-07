PRINCIPE VALIENTE :: Besondere Versionen zum 10-jährigen des Debüts

Während die Wave Band PRINCIPE VALIENTE im Jahr 2021 an ihrem vierten Full-Length-Album arbeitet, markiert es auch das 10-jährige Jubiläum ihres selbstbetitelten Debüts. Um dies zu feiern, haben sich das Plattenlabel der Band, Aenaos Records, und Sänger Fernando Honorato dazu entschlossen, einige spezielle Versionen der bekanntesten Stücke des Albums zu erstellen und sie im Sommer als digitale EP zu veröffentlichen. https://www.facebook.com/principesweden

Info: Mit dem Ziel, Wärme auszustrahlen, basieren diese Versionen auf Basisinstrumenten wie Klavier und Akustikgitarren, die mit digitalen Streicherklängen angereichert wurden. In Zusammenarbeit mit dem in Chicago ansässigen Mischer Adam K. Stilson erreichen die Songs eine für das Publikum neue Ebene der Intimität. Diese 5 Tracks sind eine feine Sammlung von Melodien, die zum Liebhaben, Nachdenken und Kontemplieren durch Nächte, Tage und Dämmerungen gemacht sind.

Pre-Order: https://www.aenaos-records.com/products/706158-debut-album-10-years-alternative-versions

Tracklist:

1. The Night – 10 years alternative version

2. Stay (strings theme) – 10 years alternative version

3. In My Arms – 10 years alternative version

4. Before You Knew Me – 10 years alternative version

5. One More Time – 10 years alternative version