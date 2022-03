POWERWOLF :: Neue Single “Sainted By The Storm”

Nicht einmal ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres Studioalbums “Call Of The Wild” veröffentlichen POWERWOLF mit “Sainted By The Storm” eine neue Single.

POWERWOLF zur neuen Single:

„Mit der Veröffentlichung eines brandneuen Songs möchten wir uns bei euch allen für eure fantastische Unterstützung bedanken! Es ist weniger als ein Jahr her, dass wir unser neues Album Call Of The Wild veröffentlicht haben und es ist eher ungewöhnlich für uns, so schnell nachzulegen. Aber wir vermissen euch alle und waren überwältigt von euren Kommentaren und eurem Feedback – nicht nur zum letzten Album, sondern auch zu unserem Streaming-Event „The Monumental Mass”, trotz fehlender Live-Shows und der Möglichkeit, uns zu sehen und gemeinsam eine furiose Metal-Messe zu feiern! Viel Spaß mit „Sainted By The Storm”. Wölfe, das hier ist für euch!”