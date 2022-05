PATRIARCHS IN BLACK :: Neue Single “Sing For The Devil?” (feat. John Kosco)

In wenigen Wochen, am 1. Juli, erscheint auf MDD mit “Reach For The Scars” das Debut der PATRIARCHS IN BLACK um ex-Hades/Non Fiction Gitarrist Dan Lorenzo und Danzig/Type O Negative Drummer Johnny Kelly. Das Album wird 9 Songs enthalten, auf denen sich unter anderem Karl Agell (COC), Dewey Bragg (Kill Devil Hill), Rob Traynor (Black Water Rising), John Kosco (Dropbox), Eric J. Morgan (A Pale Horse Named Death) und Dave Neabore (Dog Eat Dog) als Gastmusiker die Ehre geben und jedem Song eine einzigartige Authentizität verleihen.

Nach den beiden bereits erschienenen Singles “Demons in Regret” und “Kashmir” gibts heute mit “Sing For The Devil?” eine weitere Auskopplung. Das Album kann bereits jetzt bei verschiedenen Händlern vorbestellt werden:

http://mdd-records.de/patriarchs