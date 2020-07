Heute enthüllen die nordheidnischen Volksbarden OSI AND THE JUPITER das neue Video “The Binding Will of Mountains”. Das Stück ist das erste aus dem neuen Mini-Album der Band, “Appalachia”, das am 31. Juli über Eisenwald auf 12-Zoll-Vinyl und digitalen Formaten international veröffentlicht werden soll.

