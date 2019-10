OLD CORPSE ROAD + WOLVES DEN :: Neue Bands bei Trollzorn Records

OLD CORPSE ROAD kommen aus dem Norden des Vereinigten Königreichs. Ihre Musik reicht von heftigem Black Metal über kraftvolle melodische Passagen bis hin zu ruhigen, aber eindringlichen Momenten, basierend auf den dunklen Legenden und Folklore des Vereinigten Königreichs. Das kommende neue Album mit dem Titel “On Ghastly Shores Lays The Wreckage Of Our Lore” soll Anfang 2020 bei Trollzorn erscheinen. https://www.facebook.com/OldCorpseRoad / https://oldcorpseroad.bandcamp.com

WOLVES DEN ist eine 2013 gegründete Blacked Death Metal Band aus München. Nach einigen Auftritten und einem Demo-Tape wurde 2015 das erste Album mit dem Titel “Deus Vult” veröffentlicht. Es folgten zwei Tourneen und viele Gigs in ganz Europa, darunter einige Festivals wie Ragnaroek, Darktroll, Dark Easter Metal Meeting oder Heathen Rock. Das zweite Wrk wurde in diesem Jahr fertig gestellt: “Miserere” wird Anfang 2020 bei Trollzorn veröffentlicht.

https://www.facebook.com/wolvesdenband / https://wolvesdenband.bandcamp.com