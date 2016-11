NAKED STAR :: Details zum Debutalbum “Ancient Rites” – Song im Stream

Der erste Longplayer des Doom-Duos NAKED STAR trägt den Titel “Ancient Rites” und wird am 16. Dezember über The Church Within Records (CD & Digital) und Voice Of Azram (Vinyl) veröffentlicht.

Einen Vorgeschmack gibt es hier mit dem Song “Spawn Of The Witch”:



NAKED STAR ist das neue Projekt von Tim Schmidt (SEAMOUNT / Guitar, Drums, Bass) und Jim Grant (VAMPYROMORPHA / Vocals). Ein erstes Lebenszeichen erschien im Mai mit der EP “Bloodmoon Prophecy”.

Für die anstehende Wintersaison 2016/2017 sind diverse Clubshows in Planung, bei denen das Duo von zwei Live/Session-Musikern unterstützt wird. Der Startschuss fällt pünklich zum Album-Release am 16. Dezember im “Immerhin”-Club, Würzburg.