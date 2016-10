MYRKGRAV :: Neues Album 10 Jahre nach dem Debüt

Ganze zehn Jahre nach dem 2006 erschienenen Debüt “Trollskau, Skrømt Og Kølabrenning” präsentiert der Skandinavier Lars Jensen mit MYRKGRAV nun den Albumnachfolger “Takk Og Farvel; Tida Er Blitt Ei Annen”. (übersetzt: Danke und lebt wohl; die Zeiten haben sich geändert)

“Takk Og Farvel; Tida Er Blitt Ei Annen” wurde am 26. Oktober auf allen Streaming-Diensten gestartet.

Eine nachfolgende, limitierte CD-Version der neuen Veröffentlichung durch das chinesische Label Pest Productions ist bereits in Planung.

Oberstes Ziel von MYRKGRAV war es immer, eine natürliche Fusion zwischen skandinavischer Volksmusik und extremem Metal zu schaffen. “Takk Og Farvel; Tida Er Blitt Ei Annen” verstärkt die Folklore-Elemente von MYRKGRAV, ohne dabei jedoch die extremen Metal-Wurzeln zu vernachlässigen.

Eines der wichtigsten Elemente zur Erreichung einer stimmigen Folk- und Metal-Mischung war dabei, traditionelle Instrumente in den Songwriting-Prozess einzubauen und ihnen wichtige Rollen in den Kompositionen zu geben – und dies nicht nur als halbherziges Beiwerk, wie es viele so genannte Folk Metal-Bands leider machen.

Sämtliche Songtexte des neuen Albums wurden zudem mit handgezeichneten, passenden Motiven im Stil des berühmten norwegischen Autors, Zeichners, Malers und Comic-Künstler Kjell Aukrust illustriert. http://www.myrkgrav.no/