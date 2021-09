MOTÖRHEAD veröffentlichen ‘Everything Louder Forever’ am 29. Oktober 2021 via BMG als Deluxe 4LP Foldout Edition, 2LP, 2CD, digitaler Download, Streaming und Sony 360° Audio.

Mit “We Are Motörhead” wurde nun auch ein neues Video veröffentlicht

Vorbestellungen und Merchandise exklusiv hier: https://motorhead.lnk.to/ELFPR

Mehr Informationen: www.iMotorhead.com