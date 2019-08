MONO INC. :: Erste Single aus neuen Album

Mit The Book of Fire” wird am 24.01.2020 das neue Album der Dark Rocker MONO INC. veröffentlicht. Bereits jetzt gibt es den ersten Song aus dem neuen Werk zu sehen und zu hören:

Auf Tour geht’s auch im nächsten Jahr:

06.03.20 – Münster, Skatters Palace

07.03.20 – Köln, Carlswerk Victoria

12.03.20 – München, Backstagee Werk

13.03.20 – Nürnberg, Z-Bau

14.03.20 – Wiesbaden, Schlachthof

15.03.20 – CH-Pratteln, Z7

20.03.20 – Berlin, Columbiahalle

21.03.20 – Leipzig, Haus Auuensee

27.03.20 – Oberhausen, Turbinenhalle

28.03.20 – Stuttgart, Im Wizemann

29.03.20 – Saaarbrücken, Garage

03.04.20 – Hannover, Pavillon

04.04.20 – Hamburg, Sporthalle