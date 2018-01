Die Band vom früheren The Mission/Peter Murphy Gitarrist Mark Gemini Thwaite und The Awakening Sänger Ashton Nyte hat ein neues Video zu Track “Every Little Dream” veröffentlicht. Das neue Album “Gemini Nyte” erscheint am 23. Februar bei Cleopatra Records.

Mit Jyrki 69 sind sie im März in den USA unterwegs, bevor sie das WGT in Leipzig besuchen.