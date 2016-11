METAL TALES :: Das Game von Metalheads für Metalheads

Ein Game von Metalheads für Metalheads ab 18. November über Steam erhältlich.

Pressetext:

Hast du nicht schon immer davon geträumt, als Metalhead mithilfe deiner Gitarre die Welt zu retten, Gitarrengöttern zu zeigen, wo der Hammer hängt und dir Seite an Seite mit deinen Metalbrüdern und -schwestern erbitterte Riffschlachten zu liefern? Dann ist Metal Tales: Fury of the Guitar Gods genau das richtige für dich.

“Metal Tales: Fury of the Guitar Gods” verbindet Metal mit purem Adrenalin und bietet dir die ultimative 3D roguelike shooter Erfahrung. Kämpfe gegen den Fluch, der von deinen Metaldudes und -dudettes Besitz ergreift, und erlöse sie von einer uralten bösen Macht. Ab 18. November wird das neueste Projekt der spanischen Spieleschmiede Nuberu Games in Zusammenarbeit mit Kiss ltd. offiziell über Steam erhältlich sein.

Jeder der Level-Bosse entspringt einem anderen Metalgenre, darunter Black Metal, Math Metal, Nordic Metal und Power Metal. Plane deinen Weg durch die vielschichtigen Levelumgebungen, du entscheidest wo es langeht. Sammle alle in-game Gegenstände, um verborgene Kräfte zu entfalten oder baller dich einfach so schnell wie möglich durch die einzelnen Räume und Korridore, um den Endboss zu erledigen.