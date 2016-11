MELOTRON :: Neues Material vorab live zu hören

Erstmals in ihrer Bandgeschichte haben Freunde und Fans (und alle anderen) von MELOTRON die Chance, exklusiv neues Material live zu hören bevor in 2017 das neue Melotron Album erscheint. Auf 5 ausgewählten Pre-Release Shows in der Republik hat man dazu die einmalige Möglichkeit. Natürlich gibt es auf den Konzerten auch die Klassiker der Band zu hören. Supported werden Melotron von Knights aus London (UK) Absoluter Konzerttipp.

Ticktets auf www.melotron.com

MELOTRON – “Für Alle”

Exklusive Record Release Konzerte

26.11.2016 – Rostock – M.A.U. Club Rostock

06.01.2017 – Bochum – Matrix Bochum

07.01.2017 – Frankfurt – DAS BETT

20.01.2017 – Leipzig – Moritzbastei

21.01.2017 – Berlin – Lido Berlin

01.04.2017 – Dresden – Reithalle