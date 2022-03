Die Finnische Melodic Death/Doom/Gothic Band MARIANAS REST hat ein neues Video zu “The Weight” veröffentlicht. Der Doom-Track stammt vom letzten Album der Band, “Fata Morgana”, das im März 2021 bei Napalm Records veröffentlicht wurde.

MARIANAS REST on “The Weight”:

“‘The Weight’ is a journey through pressure. A desperate try to lift the world off your shoulders and search for something better. It’s ugliness with a tiny glimpse of something beautiful.”