MANES :: Neue Single “Young Skeleton” aus Norwegen

Mit “Young Skeleton” veröffentlichen die musikalisch schwer einzordnenden Norweger MANES eine neue Single veröffentlicht. 1992 in Trondheim gegründet, hat die Musik von MANES bis heute viele Wandlungsphasen durchlaufen. Mit einem Mantra des Erforschens und Experimentierens war die Musik oft schwer nach Genre-Definition zu definieren, wurde aber einmal als “eine Bastardisierung von Rock und Electronica mit Einflüssen aus Jazz und Metal” beschrieben.

Manes hat 5 Studioalben, mehrere EPs, Singles und verschiedene andere Veröffentlichungen herausgebracht und hat sich entschieden, sich in erster Linie auf die Studioarbeit und die kreativen Aspekte der Musik zu konzentrieren.

Das Cover von Young Skeleton zeigt die Skulptur “Laksefiskerens siste sommer II” des renommierten norwegischen Künstlers Kjell Erik Kili Olsen. Er hat auch das Logo für das Cover handgezeichnet.

Pre-orders are available from Friday, March 13th, in three different variations:

– An exclusive bundle with a handumbered, marbled colored 7″, tshirt, totebag and fully signed art card (ltd 50 copies)

– Record Store Day exclusive transparent vinyl, handnumbered in 100 copies (only available in independant recod shops on April 18!)

– Vinyl 7″, white and marbled vinyl, limited to 150 copies.

www.aftermath-music.com